Эксперт напомнил о дополнительной выплате в 10 тысяч рублей пенсионерам в мае

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в разговоре с Москвой 24 напомнил о ежегодной единовременной выплате участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ко Дню Победы.





Александр Сафонов проректор Финансового университета при правительстве РФ С 2019 года установлено правило, по которому пенсионерам, которые участвовали в боевых действиях в период Великой Отечественной войны либо осуществляли работу в тылу, выплачивается сумма в 10 тысяч рублей.

Специалист отмечает, что выплату начисляют вместе с основной пенсией, никаких дополнительных документов предоставлять не нужно.

"Ее назначает Пенсионный фонд России (ПФР) вместе с периодом выплат, которые обозначены для получения общей пенсии", – уточнил эксперт.

Ранее помощник президента РФ Максим Орешкин рассказал, что правительство сейчас готовит конкретные параметры внепланового повышения пенсий, МРОТ, прожиточного минимума и других соцвыплат. Он считает, что индексация произойдет в ближайшее время.

Вместе с тем член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предположила, что выплаты будут увеличены в соответствии с уровнем инфляции.