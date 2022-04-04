Экономист объяснил, как получить пенсию по инвалидности по новым правилам

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Проректор финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал Москве 24, что теперь пенсию по инвалидности можно получить без лишней волокиты.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что россиянам будет автоматически назначаться пенсия по инвалидности. По его словам, для получения выплат не потребуется тратить время на подачу заявлений.
По словам Сафонова, пенсии по инвалидности назначаются в соответствии с медико-социальной экспертизой.
"Есть три категории инвалидности. Первая, вторая, третья. Первая у нас нерабочая группа, вторая с ограниченными возможностями применения труду, а третья предполагает, что можно как-то трудиться. Понятно, что у каждой группы есть определенный размер начисления", – поясняет экономист.
Ранее стало известно, что уведомления о размере будущей пенсии получили более 740 тысяч россиян. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР). С 2022 года в РФ стартовало проактивное информирование граждан о пенсионных правах.
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