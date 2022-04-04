Экономист объяснил, как получить пенсию по инвалидности по новым правилам

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

Проректор финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал Москве 24, что теперь пенсию по инвалидности можно получить без лишней волокиты.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что россиянам будет автоматически назначаться пенсия по инвалидности. По его словам, для получения выплат не потребуется тратить время на подачу заявлений.

По словам Сафонова, пенсии по инвалидности назначаются в соответствии с медико-социальной экспертизой.

"Есть три категории инвалидности. Первая, вторая, третья. Первая у нас нерабочая группа, вторая с ограниченными возможностями применения труду, а третья предполагает, что можно как-то трудиться. Понятно, что у каждой группы есть определенный размер начисления", – поясняет экономист.





Александр Сафонов проректор финансового университета при правительстве РФ Раньше нужно было после прохождения экспертизы подавать документы в письменном виде непосредственно в пенсионный фонд, сейчас это будет делаться автоматически. Данные вносятся в федеральный реестр инвалидов, который есть у пенсионного фонда. Сразу же присылаются документы в рамках электронного документооборота в пенсионный фонд.

Ранее стало известно, что уведомления о размере будущей пенсии получили более 740 тысяч россиян. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР). С 2022 года в РФ стартовало проактивное информирование граждан о пенсионных правах.

