Пенсия по инвалидности будет назначаться в России автоматически

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В России пенсия по инвалидности будет назначаться автоматически. Об этом сообщил Михаил Мишустин.

"Для получения положенной пенсии не понадобиться тратить время на подачу заявлений, она будет назначаться автоматически, выплаты пойдут сразу после оформления инвалидности", – заявил премьер на встрече с партией "Единая Россия".

Ранее Владимир Путин сообщил, что в России увеличат минимальный размер оплаты труда, величину прожиточного минимума, а также пенсии и социальные выплаты. Президент признал, что рост цен серьезно бьет по доходам людей.

До этого министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что российские власти будут внимательно следить за инфляцией и ситуацией с пенсиями в стране. По словам главы Минфина, в бюджете РФ достаточно ресурсов, позволяющих обеспечить население необходимыми товарами.

