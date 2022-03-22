Россиянам рассказали, чьи пенсии вырастут с 1 апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В России с 1 апреля текущего года на 8,6% вырастут социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению, рассказала замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева. Об этом сообщает агентство "Прайм".
По ее словам, повышение затронет 4 миллиона граждан РФ.
Григорьева уточнила, что социальные пенсии также получают дети-инвалиды, а ряд категорий граждан получают две пенсии. Например, это участники ВОВ и инвалиды по военной травме.
Пенсии индексируются каждый год с 1 апреля с учетом роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год. На 2022 год в бюджете было заложено повышение на 7,7%, однако Владимир Путин поручил проиндексировать выплаты на 8,6% с учетом инфляции.
"Эффективность системы пенсионного обеспечения – это приоритетная задача государства, закрепленная Конституцией РФ. Такая эффективность обеспечивается в том числе регулярной индексацией всех видов пенсионного обеспечения", – добавила Григорьева.
Ранее Владимир Путин сообщил, что в России увеличат минимальный размер оплаты труда, величину прожиточного минимума, а также пенсии и социальные выплаты. Президент признал, что рост цен серьезно бьет по доходам людей. Российский лидер добавил, что в планах также увеличение зарплат в бюджетной сфере.
До этого министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что российские власти будут внимательно следить за инфляцией и ситуацией с пенсиями в стране. По словам главы Минфина, в бюджете РФ достаточно ресурсов, позволяющих обеспечить население необходимыми товарами.
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