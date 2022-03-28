В Госдуме назвали условие, при котором россиянам внепланово повысят пенсии

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов рассказал Москве 24, что активно обсуждать вопрос внеочередного повышения пенсий будут в апреле этого года.
Ранее депутат Государственной думы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала порталу Ura.ru о внеочередной индексации пенсий в России. По словам парламентария, ее проведут в первом полугодии 2022 года. Денежные средства на эти цели будут высвобождены после выхода РФ из пенсионного соглашения со странами СНГ, заявила Бессараб. Кроме того, их выделят и из резервного фонда правительства.
Нилов напомнил, что 7 апреля в Госдуме пройдет отчет правительства о деятельности за 2021 год.
"В преддверии отчета правительства была встреча с главой Минтруда Котяковым, где был поднят вопрос, когда правительство воспользуется своим правом проиндексировать пенсии, пособия, увеличить МРОТ и прожиточный минимум. На что был получен ответ, что есть поручение президента подготовить предложение до начала апреля. Соответственно, в начале апреля этот вопрос будут активно обсуждать", – сказал депутат.
По словам депутата, сейчас важно понять, на сколько процентов нужно будет проиндексировать пенсии. "Главное, понять коэффициент, который будет использоваться. Надо определить реальную инфляцию. Вы же видите, как в зависимости от доллара цены туда-сюда подпрыгивают и опускаются. Поэтому задача сейчас – все просчитать и понять", – подчеркнул Нилов.
Депутат напомнил, что ближайшая плановая индексация пенсий в России произойдет 1 апреля. "Это по закону. Это касается социальных и государственных пенсий. Страховые и военные пенсии уже были проиндексированы 1 января", – заключил депутат.
16 марта Владимир Путин анонсировал повышение минимального размера оплаты труда, величины прожиточного минимума, социальных выплат, пенсий и зарплат в бюджетной сфере. По его словам, такой шаг будет сделан, поскольку по доходам россиян серьезно бьет рост цен. Президент подчеркнул, что соответствующие решения примут в скором времени.
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