Экономист рассказала, как получить несколько сотен тысяч рублей из пенсионных накоплений

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Некоторые россияне могут единовременно получить несколько сотен тысяч рублей из пенсионных накоплений. Об этом в беседе с "Российской газетой" рассказала доцент РЭУ имени Плеханова, кандидат экономических наук Фарида Мирзабалаева.

"Единовременная выплата средств пенсионных накоплений – это разовая выплата всех пенсионных накоплений застрахованного лица, учтенных на день, в который назначается данная выплата", – объяснила она.

По ее словам, претендовать на такую выплату могут граждане, которые не приобрели права на получение накопительной пенсии или приобрели, но ее размер составил бы до 5% от общей суммы страховой и накопительной пенсий. Для людей же, у которых отношение накопительной пенсии к общей сумме пенсионных накоплений превышает 5%, предусмотрена ежемесячная надбавка к пенсии.

Мирзабалаева уточнила, что мужчины могут обратиться за соответствующей выплатой в ПФР или в негосударственный фонд по достижении 60 лет, а женщины – 55 лет.

Ранее Госдума в окончательном чтении приняла закон об индексации выплат военным пенсионерам на 8,6%. До этого аналогичный закон, касающийся пенсий простых граждан, подписал Владимир Путин. Все выплаты будут проиндексированы задним числом, с 1 января 2022 года.

