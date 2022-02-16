Госдума приняла закон об индексации пенсий военным

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Госдума в окончательном чтении приняла закон об индексации выплат военным пенсионерам на 8,6%. Пенсии будут проиндексированы с 1 января 2022 года.

Инициатива была подготовлена кабмином в соответствии с решением президента РФ.

Как ранее объяснил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, данный документ коснется не только военнослужащих, но и сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, а также пожарных.

В конце января Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий россиян выше уровня инфляции – на 8,6%.

Позже с аналогичной инициативой глава государства выступил в отношении военных пенсионеров. Соответствующий законопроект был внесен правительством РФ в нижнюю палату российского парламента 10 февраля. Дополнительные расходы бюджета для реализации данного положения в 2022–2024 годах составят 154,3 миллиарда рублей.

