Индексацию пенсий военным оформят с 1 января 2022 года

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Пенсии военным и приравненным к ним лицам проиндексируют на 8,6% задним числом, с 1 января текущего года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.
"По поручению президента подготовлен законопроект об индексации им (военным. – Прим. ред.) пенсий на 8,6%. <...> Надбавка будет начислена с 1 января текущего года так же, как это уже было сделано для остальных пенсионеров", – сказал глава кабмина.
Индексация коснется не только военнослужащих, но и сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, а также пожарных. Мишустин призвал депутатов Госдумы в кратчайшие сроки рассмотреть соответствующий законопроект.
В конце января Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий граждан РФ выше уровня инфляции – на 8,6%. Сделать это он предложил сам еще 12 января.
Позже с аналогичной инициативой глава государства выступил в отношении военных пенсионеров.
Путин предложил проиндексировать выплаты военным
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