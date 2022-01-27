В ПФР рассказали о выплате в 30 тыс рублей для беременных

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Жены военнослужащих по призыву, которые ждут ребенка, могут получить единовременное пособие. Об этом напомнили в отделении ПФР по Томской области.
В 2022 году сумма выплаты составит 29 908,46 рубля плюс районный коэффициент. Претендовать на нее могут и супруги курсантов-первокурсников военных учебных заведений.
Подать заявление на пособие можно на сроке беременности более 180 дней. Муж женщины при этом обязательно должен быть призван в армию. Для назначения выплаты требуется предоставить подтверждающий документ из воинской части. Если на момент обращения служба окончена, справку можно получить в военкомате.
Ранее сообщалось, что размер ежемесячных выплат семьям с детьми, инвалидам, ветеранам, героям России и пострадавшим на производстве с 1 февраля увеличится на 8,4%. Помимо этого, возрастут единовременное пособие при рождении ребенка, пособие по уходу за ребенком и пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.
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