В 2022 году на соцподдержку москвичей направят 604,8 миллиарда рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве продолжают наращивать объемы социальной помощи. В 2022 году на поддержку жителей столицы направят 604,8 миллиарда рублей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что это на 33,4 миллиарда (5,8%) больше, чем годом ранее.

Так, в рамках госпрограммы "Социальная поддержка жителей города Москвы" направят 502,5 миллиарда рублей. В эту сумму входят выплаты семьям с детьми, людям с ограниченными возможностями, москвичам старшего поколения и тем, кто находится в поиске работы.

В числе предоставляемых льгот – бесплатный проезд, питание, лекарства, санаторно-курортное лечение, адресная материальная помощь, скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг и т.д.

Минимальную величину городского социального стандарта повысят на 4,8% (на 971 рубль). Предполагается, что это позволит компенсировать прогнозируемый уровень инфляции. Минимальная пенсия при этом станет в 1,5 раза больше прожиточного минимума.

В целом с 1 января 2022 года неработающий пенсионер будет получать не менее 21 193 рублей. Итоговую сумму будут определять с учетом размера пенсии и времени, которое человек прожил в столице.

Направят средства и на индексацию соцвыплат льготных категорий граждан. Их повысят на 4,8%. Речь идет о выплатах ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда, труженикам тыла, семьям с детьми, инвалидам и детям-сиротам.

Окажет город помощь и людям с инвалидностью. Так, 7,9 миллиарда рублей направят на реализацию проектов, обеспечивающих социальную интеграцию инвалидов и формирование безбарьерной городской среды. Еще 3,1 миллиарда рублей потратят на обеспечение нуждающихся москвичей техническими средствами реабилитации.

Выделят из бюджета города и средства на материальную поддержку. Речь идет о региональной доплате к пенсии до городского соцстандарта и ежемесячной компенсации по уходу за ребенком-инвалидом.

Семьям, в которых есть ребенок с ограниченными возможностями, также полагается скидка на оплату жилья и коммунальных услуг, бесплатный проезд на городском транспорте по социальной карте для обоих родителей и ежегодная компенсационная выплата на приобретение школьной формы (11 477 рублей).

Еще 91 миллиард рублей направят на поддержку семей с детьми и профилактику социального сиротства. Финансирование данного направления в 2022 году увеличится на 18,3%. В эту сумму входят денежные выплаты, компенсация затрат на приобретение школьной формы, детских товаров и оплату услуг ЖКХ.

Кроме того, все юные москвичи младше семи лет имеют право на бесплатный проезд в городском транспорте и посещение театров и музеев. Детей до трех лет город обеспечивает лекарствами и продуктами на детских молочных кухнях. Ученики младших классов получают горячее питание за счет бюджета.

Единовременная выплата при рождении ребенка молодым семьям предоставляется дифференцированно. Так, при рождении первенца она составит 93 570 рублей. За второго ребенка начислят 130 998 рублей, за третьего и последующих – 187 140 рублей.

Продолжится в 2022 году и поддержка малообеспеченных семей с детьми. На эти цели выделено 36,6 миллиарда рублей. Размер пособия для одиноких матерей и семей, в которых один из родителей уклоняется от уплаты алиментов или проходит военную службу по призыву, составляет 17,2 тысячи рублей.

Кроме того, детям от трех до семи лет выплачивают пособие. Его размер зависит от общего дохода семьи. В каждом конкретном случае могут назначить от 8 087 до 16 174 рублей.

На адресную помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации город планирует направить 6,5 миллиарда рублей.

Отдельное внимание власти города уделяют поддержке детей-сирот. На сегодняшний день 93,3% таких ребят живут в семьях. Еще 7% проживают в центрах содействия семейному воспитанию. Детям оказывают всестороннюю социальную поддержку – от обеспечения комфортной жизни, развития и реабилитации до поиска замещающей семьи для каждого ребенка. На эти цели в 2022 году направят более 1,9 миллиарда рублей.

Также проиндексируют вознаграждение для приемных родителей и патронатных воспитателей. Его повысят до 18 150 рублей. Для семей с ребенком-инвалидом до 30 855 рублей. Такую выплату получит один из приемных родителей или патронатных воспитателей, который воспитывает одного или двух приемных детей. Если в семье три ребенка и больше, то вознаграждения получат оба родителя за каждого приемного ребенка.

Полагается москвичам, усыновившим ребенка-сироту или оставшегося без попечения родителей, и единовременная компенсация. На первого усыновленного ребенка столица выделяет сумму, равную пяти прожиточным минимумам (93 570 рублей). Выплата на второго ребенка будет равна семи прожиточным минимумам (130 998 рублей), на третьего и последующих усыновленных детей – 10 прожиточных минимумов (187 140 рублей).

Социальная поддержка, оказываемая жителям города, не ограничивается выплатами. Помощь горожанам оказывают и в вопросах реабилитации. Москвичи могут рассчитывать на психологическую помощь, программы лечения и отдыха и профильные консультации юристов.

Ранее представитель столичного парламента в Совете Федерации РФ Инна Святенко заявила, что меры поддержки молодых семей в Москве соответствуют запросам общества. Так, с весны 2021 года столичные семьи до 35 лет могут носить статус молодой и получать все пособия и преференции. Есть и не зависящие от возраста меры поддержки, такие как коробка для новорожденного "Наше сокровище", помогающая решать бытовые вопросы в первые месяцы жизни ребенка.