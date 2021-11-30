17:48
Фото: vk.com/mossobyanin
Всемирный день благотворительности отмечается 30 ноября. В честь праздника проходит акция #ЩедрыйВторник. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рассказал Сергей Собянин.
Градоначальник выразил благодарность всем некоммерческим организациям и жителям столицы, занимающимся благотворительностью.
"Большое спасибо всем, кто делает добрые дела!" – написал мэр.
Он напомнил, что московские НКО традиционно приглашают всех желающих присоединиться к их проектам.
Так, неравнодушные жители столицы совместно с фондом "Женщины за жизнь" могут собрать продуктовые наборы для беременных и мам с малышами, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
Еще один способ помочь нуждающимся – перечислить средства фонду "Дети-бабочки". Деньги будут переданы ребятам, нуждающимся в уходе за хрупкой кожей, для покупки бинтов и антисептиков.
Собянин также напомнил, что 5 декабря Центр лечебной педагогики приглашает всех желающих посетить благотворительную ярмарку, где будут продаваться сувениры, сделанные ребятами с особенностями здоровья.
Есть возможность и собрать новогодние подарки для детей из приемных семей, приняв участие в акции фонда "Найди семью".
Мэр подчеркнул, что присоединиться к акциям можно в любой день. Более широкий спектр благотворительных акций представлен в специальном сервисе на mos.ru.
Ранее сообщалось, что с 2010 года столичные власти предоставили помещения порядка 800 некоммерческим организациям, в частности благотворительным фондам, организациям, работающим в сферах образования, спорта, здравоохранения и соцподдержки.
Собянин рассказал о благотворительных проектах московских НКО
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