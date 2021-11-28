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Мэр Москвы

11:58

Собянин поздравил женщин с Днем матери

мэр Москвы праздники

Фото: vk.com/mossobyanin

Сергей Собянин поздравил жительниц Москвы с Днем матери. Поздравление мэр опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Сердечно поздравляю всех москвичек – мам и бабушек – с Днем матери. <...> От всей души желаю вам здоровья, счастья и душевного тепла", – говорится в публикации.

Мэр подчеркнул, что мама – самый близкий и дорогой для каждого человек, который дарит свою любовь и заботу.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что благодаря поддержке столичных властей женщин с детьми число многодетных семей в Москве запоследние 10 лет увеличилось в 2,5 раза.

Еще в период беременности будущие мамы могут оформить различные пособия, а также социальную карту, предоставляющую скидки на покупку лекарств и детских товаров. Для них в городе создана система из 18 объединений "женская консультация – родильный дом – городская клиническая больница".

Поддержка женщин предусмотрена и после рождения ребенка. Так, получить помощь в семейных вопросах можно в организации "Мой семейный центр". А для мам, желающих работать, при центре "Моя работа" учреждена программа "Мама работает", которая позволяет совмещать заботу о ребенке с трудовой деятельностью.

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