Названы оригинальные идеи для подарков на День матери

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Специалисты сервиса "Авито Услуги" подготовили для Москвы 24 подборку неочевидных подарков на День матери. В этом году он приходится на 28 ноября. Ежегодно праздник отмечают в России в последнее воскресенье месяца.

Эксперты предлагают подарить своим мамам домашнюю выпечку, украшенную съедобными фотографиями.

"За 250–500 рублей можно заказать четыре больших или шесть средних капкейков с разными начинками и украшениями: от шоколадных с печеньем Oreo до фисташковых и ванильных с ганашем и свежими ягодами", – рассказали в компании.

По подсчетам сервиса, спрос на изготовление кексов на заказ с конца октября текущего года по всей стране вырос на 10%, а количество предложений стало больше на 26%.

Еще одной идеей для подарка стал съедобный букет цветов, например из ягод, фруктов или любимых маминых конфет. Также букет можно сделать из раков и креветок, колбасок и орехов, разных сортов сыра и даже сушеной рыбы.

Средняя цена за такой нестандартный подарок составит от 500 до 1 500 рублей в зависимости от объема и вида "начинки". С начала ноября спрос на оригинальные букеты вырос на 82%, а предложений стало больше на 74%, отметили представители сервиса.

В праздник своей маме рекомендуют заказать песню, специально написанную для нее профессиональными музыкантами. Специалисты придумают текст, подберут аранжировку и "минус".

При желании заказчик сможет поучаствовать в создании композиции на любом этапе – от написания слов, до записи голоса. Эксперты заметили, что в преддверии праздника спрос на музыкальные подарки вырос на 40%, а предложений стало больше на 19%.

В качестве еще одной идеи специалисты сервиса предложили совместный поход с мамой на мастер-классы. Например, на занятия в группе по гончарному ремеслу, лепке из полимерной глины, рисованию, эпоксидной смоле, изготовлению украшений и даже приготовлению настоящей итальянской пиццы с шеф-поваром.

Ранее в этом году в России официально появился новый праздник – День отца. Отмечать его будут ежегодно в третье воскресенье октября. Праздник учредили для укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей.

