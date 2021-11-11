Назван топ-5 вещей, которые надо выбросить до Нового года

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Эксперты рекомендуют позаботиться о том, чтобы успеть до Нового года впустить в свой дом положительную энергетику, сообщает "Главред".
Для этого нужно выделить один день на генеральную уборку и выбросить вещи, которые несут негатив. В первую очередь специалисты советуют избавиться от старых чеков, ненужных бумаг, квитанций и прочих финансовых документов, так как они создают застой финансовых потоков.
Также надо перебрать весь свой гардероб и отдать ненужные вещи на благотворительность. Добрый поступок принесет в жизнь благополучие. Старые же вещи, например косметику, сумки, нижнее белье и испорченные вещи, лучше немедленно выбросить, советуют специалисты.
Также полезно сменить веники и половые тряпки. Это позволит весь будущий год поддерживать дом в чистоте. Нельзя хранить дома и надбитую посуду, потому что она является приманкой для проблем.
Ранее в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Москвы рассказали, как правильно сортировать новогодний мусор. Испорченную еду необходимо выкинуть в серый контейнер. В синий бак следует отправить помытую одноразовую посуду, после чего пластик вернется в производственный цикл. Картонные коробки из-под бытовой техники можно приспособить для хранения каких-то вещей или выбросить в синий контейнер.
Подарочные пакеты лучше всего использовать повторно и передарить другому человеку, так как для переработки большинство таких пакетов малопригодны. В департаменте призвали использовать для подарков крафтовые пакеты – они изготовлены из бумаги без полимерных покрытий, поэтому их проще перерабатывать.
Пустые бутылки рекомендуется ополоснуть и высушить, после чего их нужно отправить в синий контейнер. Туда же можно положить разбитую во время застолья посуду. Консервные банки из-под горошка, рыбных консервов и икры пригодны для вторичной переработки, если выбрасываются в синий контейнер в чистом виде без остатков пищи.
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