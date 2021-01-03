Москвичам рассказали, как правильно сортировать новогодний мусор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы напомнил, что в столице уже год действует программа по раздельному сбору отходов.

За это время тысячи горожан стали сортировать мусор дома, выбрасывая чистое вторсырье в синие контейнеры, а органический мусор и загрязненные отходы – в серый.

"Новогодние каникулы не повод не сортировать отходы, а для кого-то – отличный шанс получить новую полезную привычку в 2021 году", – сообщил портал мэра и правительства города.

Так, испорченную еду необходимо выкинуть в серый контейнер. В синий бак следует отправить помытую одноразовую посуду, после чего пластик вернется в производственный цикл.

Отмечается, что картонные коробки из-под бытовой техники можно приспособить для хранения каких-то вещей или выбросить в синий контейнер.

В то же время подарочные пакеты лучше всего использовать повторно и передарить другому человеку, так как для переработки большинство таких пакетов малопригодны.

В департаменте призвали использовать для подарков крафтовые пакеты – они изготовлены из бумаги без полимерных покрытий, поэтому их проще перерабатывать.

Пустые бутылки рекомендуется ополоснуть и высушить, после чего их нужно отправить в синий контейнер. Туда же можно положить разитую во время застолья посуду.

"Из стеклянной тары могут быть изготовлены стеклянные банки и бутылки, а также строительные материалы – плитка, утеплитель, в том числе стекловата", – говорится в сообщении.

Консервные банки из-под горошка, рыбных консервов и икры пригодны для вторичной переработки, если выбрасываются в синий контейнер в чистом виде без остатков пищи.

При этом елки можно сдать в пункты приема акции "Елочный круговорот". Она продлится до 20 февраля. Переработанные деревья будут использовать для обустройства экологических троп.

Ранее сообщалось, что Минприроды внесло в правительство поправки, предполагающие введение сниженных тарифов для граждан, сортирующих мусор.