Омбудсмен поздравила российских женщин с Днем матери

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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова поздравила россиянок с Днем матери. Она пожелала женщинам здоровья, а также любви и радости.

"Дорогие мамы и бабушки, рада поздравить вас с замечательным праздником, который мы отмечаем сегодня. <...> Хочется прежде всего пожелать здоровья вам и вашим родным, пусть любовь и радость, которыми вы делитесь с близкими, возвращаются к вам каждый день", – приводит ее слова РИА Новости.

Львова-Белова назвала материнство лучше работой в мире, поскольку она заключается в том, чтобы дарить любовь, заботиться о близких и сохранять тепло семейного очага.

Бывший сенатор Мария Львова-Белова в конце октября была назначена уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка. На новом посту она сменила Анну Кузнецову, которая была освобождена от должности в связи с избранием в депутаты Госдумы.

