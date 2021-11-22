В Москве подготовили праздничную онлайн-программу ко Дню матери

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В честь Дня матери, который отмечается 28 ноября, в Москве подготовили праздничную онлайн-программу.

"День матери – трогательный праздник, посвященный самым близким и дорогим сердцу людям. Традиционно в России он отмечается в конце ноября. В его преддверии комплекс социального развития Москвы подготовил тематический лендинг с афишей бесплатных онлайн-мероприятий", – рассказали в пресс-службе комплекса.

Москвичей ожидают образовательные вебинары, флешмобы для всей семьи и творческие мастер-классы. Также праздничные мероприятия подготовили и специалисты столичной службы психологической помощи населению.

24 ноября в 18:00 состоится вебинар "В созвучии с собой". Мероприятие будет актуально для тех женщин, которых интересует выстраивание отношений. 26 ноября в 10:30 гостям предложат поучаствовать в вебинаре "Как отзывается привязанность детей к родителям во взрослом возрасте".

"Многие жительницы столицы стремятся совмещать материнство и работу. Для них 26 ноября с 10:00 до 18:00 пройдет день открытых дверей для женщин с детьми "Мама может все". Мероприятие пройдет онлайн, организует его центр занятости "Моя карьера", – отмечается в сообщении.

Кроме того, онлайн-программу подготовили психолого-педагогический центр Москвы и столичный центр "Патриот.Спорт".

В октябре в России впервые отметили День отца. Этот праздник, согласно указу президента, будет ежегодным.