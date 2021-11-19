Омбудсмен предложила давать совместный декретный отпуск отцу и матери

Давать совместный декретный отпуск матери и отцу хотя бы на две недели после рождения ребенка. Такую идею предложила детский омбудсмен в Москве Ольга Ярославская.

По ее мнению, это поможет молодым родителям лучше понимать проблемы друг друга. Эту и другие темы обсуждали на форуме "Культура отцовства – права и обязанности мужчин в семье и социуме".

На одной площадке собрались правозащитники, психологи и другие эксперты в области семьи. В списке вопросов – алименты, права отцов-одиночек, а еще формирование нового образа отцовства в стране.

Уже много лет в России в конце ноября отмечают День матери. Начиная с этого года, каждое третье воскресенье октября в России будут праздновать День отца. Новый праздник учрежден особым указом президента. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.