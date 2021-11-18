Ученые назвали ношение масок самым эффективным способом борьбы с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ученые заявили, что эффективным способом борьбы с COVID-19 является ношение масок. Об этом сообщает News.ru.
По данным специалистов, маски снижают заболеваемость на 53%, мытье рук – на 50%, а соблюдение дистанции – на 25%. Ученые также считают, что данные меры необходимо применять совместно с программами вакцинации от COVID-19.
При этом такие меры, как закрытие границ и школ, а также перевод сотрудников на удаленный режим работы, требуют дополнительных исследований, отметили ученые.
Ранее эксперты назвали условия, при которых коронавирус сильнее распространяется через аэрозоли. Все зависит от микроскопических капелек жидкости, которые выдыхает человек.
Выяснилось, что у взрослых аэрозоль во время пения производится на 62% больше, чем у детей, а у мужчин – на 30% больше, чем у женщин. Специалисты объяснили последний факт тем, что мужские легкие имеют больший объем.
Ученые обнаружили взаимосвязь между антидепрессантами и коронавирусом
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