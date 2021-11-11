Психолог рассказала, почему люди не верят в существование коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Приверженность к конспирологическим теориям связана с особенностями личности. Также препятствовать соблюдению простых эпидемических правил может эгоцентризм, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на доктора психологических наук Марину Розенову.
Она объяснила, почему некоторые люди не верят в существование коронавируса. По ее словам, люди, не верующие во что-либо, пытаются уверить всех вокруг, что их обманывают. Она рассказала, что с августа по октябрь 2021 года МПГУ проводил исследование. У людей в транспорте, магазинах и других местах спрашивали, почему они не носят маски.
"Больше 70 процентов ответов носили выраженный эгоцентрический характер: "Мне так удобно", "Я переболел", "Я привился", "Как хочу, так и хожу". То есть в ответах доминировала позиция "для себя" без малейшего учета и принятия во внимание других людей", – подчеркнула психолог.
По ее словам, такое поведения характерно для детей до 7–8 лет. В этом возрасте они смотрят на ситуацию глазами других людей.
Розенова добавила, что верить в заговор проще, чем здраво рассуждать и анализировать.
"Частично это защитная психологическая реакция для упрощения ситуации и снятия с себя ответственности. Особенно этому привержены могут быть люди с низким или некачественным уровнем образования или не очень сильным интеллектом", – пояснила специалист.
Эксперт заключила, что вера в конспирологические теории означает принадлежность к группе единомышленников, а это повышает самооценку.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что недостижение коллективного иммунитета к коронавирусу может привести к введению новых ограничений. Представитель Кремля уточнил, что решения о введении конкретных мер будут приниматься властями регионов в зависимости от целесообразности и эпидемиологической обстановки.
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