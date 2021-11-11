Недостижение коллективного иммунитета может привести к введению новых ограничений – Песков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Недостижение нужного уровня коллективного иммунитета к COVID-19 среди россиян может повлечь необходимость введения новых ограничений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что, если необходимый уровень коллективного иммунитета не будет достигнут в ближайшие месяцы, в стране усилится распространение инфекции и, как следствие, рост заболеваемости.
"Будет растущее количество госпитализированных, дополнительная нагрузка на систему здравоохранения, потребность в дополнительных мерах по прерыванию цепочек распространения инфекции. И будут дополнительные меры", – сказал Песков.
Представитель Кремля уточнил, что решения о введении конкретных мер будут приниматься властями регионов в зависимости от целесообразности и эпидемиологической обстановки. При этом, по словам Пескова, введение новых ограничений на федеральном уровне не рассматривается, несмотря на не самое благоприятное развитие ситуации.
Ранее Песков сообщил, что вопрос о сохранении QR-кодов после пандемии коронавируса не рассматривается. Он пояснил, что пока никто не может спрогнозировать приблизительные сроки ее окончания.
Песков подчеркнул, что полная отмена QR-кодов и других ограничительных мер, введенных для противодействия распространению коронавируса, возможна лишь после окончания пандемии, а не по достижении определенного уровня коллективного иммунитета.
Также представитель Кремля заявил, что российские власти не принимали решений о введении обязательной вакцинации от коронавируса на федеральном уровне.
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