В Кремле не принимали решений об обязательной вакцинации на федеральном уровне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Российские власти не принимали решений о введении обязательной вакцинации от коронавируса на федеральном уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
"Никаких решений на этот счет на федеральном уровне до сих пор не принималось", – сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
9 ноября стало известно, что в Санкт-Петербурге ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. К числу хронических заболеваний отнесены заболевания бронхолегочной, сердечно-сосудистой, эндокринной системы. В частности, мера распространяется на людей, страдающих сахарным диабетом и ожирением.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России следует ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции. По его словам, возможность победить COVID-19 появится тогда, когда прививку сделают 70–75% населения страны. Он отметил, что невакцинированный человек наносит вред не только себе, но также своим близким и всем окружающим.
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