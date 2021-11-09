В Санкт-Петербурге ввели обязательную вакцинацию пожилых от COVID-19

В Санкт-Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для людей старше 60 лет

В Санкт-Петербурге ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Об этом говорится в постановлении регионального санитарного врача Наталии Башкетовой.

К числу хронических заболеваний отнесены заболевания бронхо-легочной, сердечно-сосудистой, эндокринной системы. В частности, мера распространяется на людей, страдающих сахарным диабетом и ожирением.

Ранее глава Минздрава РФ заявил, что в пяти регионах России наблюдается недостаточный уровень вакцинации населения. К ним он отнес Тульскую, Кемеровскую, Ростовскую области, Карачаево-Черкессию, а также Северную Осетию.

Между тем заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков заявил, что в России необходимо ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. По его словам, в условиях распространения штамма "Дельта" необходимо привить порядка 80% населения.