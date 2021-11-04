Все сотрудники скорой помощи уволились в Облучье из-за нежелания вакцинироваться

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В городе Облучье Еврейской автономной области уволились все сотрудники скорой помощи из-за нежелания вакцинироваться. Об этом сообщает агентство ЕАОMedia.

Ранее в регионе ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан. В их число вошли и медики. Однако некоторые сотрудники не захотели делать прививку.

Главврач станции скорой медицинской помощи ЕАО Владислав Коган рассказал, что заявление на увольнение написали все 15 сотрудников. При этом ранее они предупреждали руководство об этом шаге.

По словам Когана, написавшие заявление проработают в учреждении до 15 ноября.

"А дальше – не знаю, как выйти из ситуации. Я, как работодатель, в любом случае останусь виноватым. Уволю – скорая останется неприкрытой. Оставлю – меня оштрафуют", – отметил главврач.

Коган рассказал, что неделю назад ездил разговаривать с сотрудниками, однако те были категорически против вакцинации. По словам врача, все медики подрабатывают в госпитале для больных коронавирусом, но никто пока не заболел.

При этом главврач заверил, даже если все сотрудники скорой уйдут, то город не останется без помощи.

"На участке, который обслуживают отделения ОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи", расположенные в Облученском районе, проживают около 25 000 человек. По нормативам с этой загрузкой справятся две–три бригады. Сейчас на территории района задействованы пять бригад скорой помощи, дислоцированные, кроме самого Облучья, в селах Кульдур, Теплоозерск, Пашково и Биракан. Плюс бригады неотложной помощи, развернутые при лечебных учреждениях", – отметил Коган.

Ранее вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко заявил, что в России могут появиться новые мутации коронавируса. Бутенко подчеркнул, что путешествия по загранице во время пандемии увеличивают риски появления новых мутаций коронавируса в России. Вернувшиеся из таких поездок россияне могут стать источником заражения для других граждан.

