Журнал The Lancet опубликовал статью о высокой эффективности "Спутника Лайт"

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Исследование, опубликованное в авторитетном медицинском журнале The Lancet, подтвердило высокий уровень безопасности однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт", сообщает РФПИ.

В публикации говорится, что вакцина показывает высокий профиль безопасности и вызывает сильный гуморальный и клеточный иммунный ответ.

Также в ходе исследования большинство побочных явлений у участников были мягкими или средними. Серьезных нежелательных явлений зарегистрировано не было.

В качестве бустера "Спутник Лайт" проходит клинические исследования в ряде стран мира. В частности, сочетание вакцины с AstraZeneca показало более высокую иммуногенность по сравнению с применением только вакцины AstraZeneca.

Ранее сообщалось, что в методические рекомендации по профилактике инфекции планируют внести правки, согласно которым вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" должна применяться только для ревакцинации.

Позднее в Минздраве заявили, что "Спутник Лайт" стоит применять как для ревакцинации, так и после перенесенного коронавируса.