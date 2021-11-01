В Кремле прокомментировали слова Мурашко о применении "Спутника Лайт" для ревакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Слова министра здравоохранения Михаила Мурашко о применении вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" только для ревакцинации вырваны из контекста, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Вакцина "Спутник Лайт", так же, как и "Спутник V", – это две вакцины, которые зарегистрированы в РФ и которые также получили регистрацию во многих странах мира и с успехом там применяются, причем как "Спутник V", так и "Спутник Лайт", – сказал представитель Кремля.

Дмитрий Песков подчеркнул, что "Спутник Лайт" может использоваться как для основной вакцинации, так и для ревакцинации. По его словам, у этих препаратов разные показатели по эффективности в разных возрастных категориях, но этот процент эффективности высокий.

Ранее сообщалось, что в методические рекомендации планируют внести правки, согласно которым вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" должна применяться только для ревакцинации. Как отмечал глава Минздрава, для первой вакцинации по-прежнему рекомендуется применять зарегистрированные в РФ препараты от COVID-19, в том числе "Спутник V".

В России за последние сутки подтвердили 40 402 новых случая коронавируса в 85 регионах. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 8 554 192 случая коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Калмыкии, Камчатском крае, Республиках Алтай и Тыва.