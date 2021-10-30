Минздрав рекомендовал использовать "Спутник Лайт" только для ревакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" должна применяться только для ревакцинации, соответствующие коррективы в методических рекомендациях выйдут в субботу, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости.

"В связи с тем, что штамм "Дельта" идет, обязательно сегодня выйдут изменения в методические рекомендации по вакцинации, где будет написано: "Спутник Лайт" использовать только для повторной вакцинации", -– сказал министр.

Мурашко подчеркнул, что для первой вакцинации по-прежнему рекомендуется применять зарегистрированные в РФ препараты от COVID-19, в том числе "Спутник V".

Ранее министерство здравоохранения РФ одобрило одновременное применение препарата против COVID-19 "Спутник Лайт" и вакцин от гриппа. Их взаимодействие было проанализировано в рамках доклинических исследований.