Врач объяснил, почему россияне стали чаще прививаться от COVID-19 в платных клиниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Врач-терапевт Надежда Чернышова объяснила рост спроса на прививку от коронавируса в частных клиниках тем, что пациенты ожидают лучшего сервиса за платные услуги.

По данным исследования сервиса "Чек Индекс", за минувшие дни октября россияне сделали на 68% больше прививок в платных клиниках, чем в сентябре. Чаще всего люди приобретали услугу по прививке однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт" или одним компонентом вакцины "Спутник V". Она включает в себя предварительный осмотр врача и введение препарата. В среднем услуга обходится в 1 100 рублей. По информации аналитиков, больше половины таких продаж в октябре пришлось на столичный регион.

"Каких-то объективных показателей, на что можно было бы указать, что это точно лучше, чем в бесплатных поликлиниках или пунктах вакцинации, точно нет. Прививка та же, условия те же. Сказать, что сделают лучшую прививку, нельзя", – сказала Чернышова.





Надежда Чернышова врач-терапевт Видимо, это связано с недоверием к бесплатным мероприятиям. Когда человек хочет каких-то больших гарантий, большего внимания. Это психологический момент. Хочется индивидуального подхода, чтобы врач очень внимательно осмотрел.

При этом специалист подчеркнула, что сервис, касающийся вакцинации, в бюджетных организациях ничуть не хуже. "Я все разы делала прививку бесплатно и не заметила никакого пренебрежения, невнимательности, равнодушия", – подытожила врач.

Сделать прививку в Москве можно не только в городских поликлиниках, но еще и в популярных общественных местах – пункты вакцинации там будут принимать и в нерабочие дни. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Пункты вакцинации и экспресс-тестирования, которые находятся в офисах "Мои документы", продолжат свою работу в обычном режиме. Список дежурных центров госуслуг доступен по ссылке.

Кроме того, сделать прививку снова можно в ГУМе. Пропускную способность этого пункта увеличили до 5 тысяч человек в сутки.

