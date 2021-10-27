В России вырос спрос на платные прививки против коронавируса – исследование

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
За прошедшие дни октября россияне сделали на 68% больше прививок, чем в прошлом месяце. Об этом со ссылкой на данные исследования сервиса "Чек Индекс" сообщает РИА Новости.
"Если сравнивать с аналогичным периодом июля, рост числа купленных прививок с середины лета составил 425%", – говорится в сообщении.
Авторы исследования также указали, что чаще всего россияне приобретали услугу по прививке однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт" или одним компонентом вакцины "Спутник V". Средний чек составил 1100 рублей. Эта услуга включает осмотр врача и введение препарата, сама же вакцина бесплатна, объяснили аналитики.
В исследовании также говорится, что больше половины продаж услуг платной вакцинации в октябре пришлось на столичный регион.
Отмечается, что высокий потребительский интерес в этом направлении можно объяснить ухудшением эпидемиологической обстановки. По мнению аналитиков, покупатели таких услуг стараются избежать очередей и быть под контролем врачей до и после прививки.
Ранее сообщалось, что Ассоциация компаний розничной торговли и Ассоциация компаний интернет-торговли направили вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко совместное письмо с предложением сделать вакцинацию от коронавируса фактически обязательной для всех.
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