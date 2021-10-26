Регулятор США рекомендовал вакцинацию детей 5-11 лет от COVID-19

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Медицинский регулятор США FDA рекомендовал вакцинацию детей 5-11 лет от коронавируса препаратом Pfizer. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что 17 из 18 членов комиссии Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов проголосовали за то, что выгоды от вакцины превышают риски. Один представитель воздержался от ответа.

Обсуждение данного вопроса с экспертами Центра по контролю и профилактики заболеваний (CDC) запланировано на 2 и 3 ноября 2021 года.

В случае одобрения в США вакцинируют 28 миллионов детей. В Белом доме уже заявили о подготовке начала вакцинации спустя считанные дни после разрешения.

Ранее директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как будут вводить "Спутник V" подросткам 12–17 лет. По его словам, прививку будут делать дважды, но концентрацию уменьшат в пять раз.

24 июня Всемирная организация здравоохранения впервые признала, что детей можно вакцинировать от COVID-19. В ВОЗ отмечали, что если дети не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения коронавируса, то прививочная кампания должна проходить в менее срочном порядке.

