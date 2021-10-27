Ученые объяснили слова Гинцбурга о маркерах в организме вакцинированных

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Так называемым маркером привитого от COVID-19 человека является наличие антител к тому белку вируса, который применяли при создании вакцины, а также антитела к определенным аденовирусам. Об этом со ссылкой на экспертов пишет РБК.
Как рассказал изданию главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, если человек привился, например, "Спутником V", у него будут нейтрализующие антитела к аденовирусу 5-го и 26-го типа.
"Если речь идет о России, здесь в основном применяется "Спутник V". Если человек действительно им привился, у него будут нейтрализующие антитела к аденовирусу 26-го и 5-го типа. Вирус 26-го типа реже заражает людей в естественных условиях, пятый – немного чаще. Так что если вы найдете у человека антитела к обоим типам, то, вероятнее всего, он вакцинирован", – сказал специалист.
Директор Центра глобальной вирусологической сети Константин Чумаков, в свою очередь, также подтвердил, что у человека, переболевшего коронавирусом, должны быть антитела к различным белкам, а у привитого – только к белку-шипа. Его используют в "Спутнике V" в качестве антигена, который провоцирует иммунный ответ.
"Человек, который переболел, у него должны быть антитела к белку-шипа и к другим белкам, например к белку-нуклеопротеида. В то время как человек, который привился "Спутником V" и никогда не встречался с вирусом, у него должны быть только антитела к белку-шипа", – пояснил Чумаков.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что порядка 80% граждан, которые говорят о том, что они якобы привились "Спутником V", но при этом заболели коронавирусом в тяжелой форме, купили сертификат о вакцинации.
При этом, по его словам, достоверность утверждения о прохождении вакцинации легко можно установить с помощью специального анализа, который покажет наличие маркеров препарата.
"Жизнь в большом городе": вакцинация
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