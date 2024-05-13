Дептранс выпустил посвященную регулярным электросудам "Тройку"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Лимитированная карта "Тройка", посвященная регулярным электросудам, появилась в Москве. Об этом сообщил столичный Дептранс в телеграм-канале.

В департаменте указали, что подарят ее самым активным пассажирам. Для этого горожанам нужно совершить не меньше двух поездок в будни на втором маршруте ЗИЛ – Печатники, оплатив проезд "Тройкой". При этом карта должна быть привязана в личном кабинете в приложении "Метро Москвы", а поездка – отобразиться в личном кабинете.

После выполнения всех условий человеку можно прийти на причал, показать сотруднику пассажирского сервиса приложение, в котором видны поездки, и получить лимитированную "Тройку".

В ведомстве уточнили, что каждый человек может получить подарок один раз. Акция действует до тех пор, пока новые "Тройки" не закончатся на причалах, говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Дептранс Москвы выпустил две тематические "Тройки" в честь 30-летия домена .RU. Купить их можно на сайте сувенирного магазина, во флагманских магазинах на станциях метро "Трубная" и "Маяковская", на стойках "Живое общение".