Новые тематические "Тройки" посвящены картинам художника Федора Конюхова

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Новые тематические карты "Тройка", посвященные творчеству и путешествиям академика Российской академии художеств Федора Конюхова, выпустили в Москве. На них изображены картины художника, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Транспортное ведомство подчеркнуло, что во время экспедиции академик создает эскизы, которые позже делает частью картин. По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, на новые "Тройки" нанесли картины "Гребец в океане" и "В горах Камчатки".

Приобрести карты можно на сайте сувенирного магазина, во флагманских магазинах на станциях метро "Трубная" и "Маяковская", а также на стойках "Живое общение" и на маркетплейсах.

Ранее столичный Дептранс и Московский международный дом музыки (ММДМ) выпустили новые тематические "Тройки". На новых проездных изобразили музыкальные инструменты в окружении цветов. В коллекции представлены "Тройки" в белом, голубом, сером и розовом цветах.

До этого дизайн "Троек" посвятили музею-заповеднику "Коломенское" и усадьбе Измайлово. На карте, посвященной Коломенскому, был изображен Дворец царя Алексея Михайловича, а на измайловской "Тройке" – Мостовая башня XVII века.

