В Москве выпустили тематическую "Тройку" в честь концертного зала "Зарядье"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве выпустили тематическую карту "Тройка", посвященную концертному залу в "Зарядье". Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

"Вы знали, что концертный зал "Зарядье" продолжает отмечать юбилей весь концертный сезон? В прошлом году мы уже выпускали карту "Тройка" в честь его дня рождения, но решили перевыпустить в новом оформлении", – говорится в публикации.

Заммэра Москвы Максим Ликсутов рассказал, что на карте видны очертания скрипки в виде конструктора, состоящего из разных музыкальных инструментов.

Новую транспортную карту можно купить на станциях "Маяковская" и "Трубная" столичного метро, а также на стойках "Живое общение".

С 2015 года в Москве выпустили около 3,3 миллиона кобрендинговых карт "Тройка". Пластиковый носитель совмещает в себе стандартные возможности банковской карты и "Тройки". Как отметил Ликсутов, оформить карточку можно во многих российских банках.

При этом пользователям объединенной карты не нужно ее перевыпускать, даже если срок действия "Тройки" истек.



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