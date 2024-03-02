02 марта, 16:54Транспорт
Тематическую карту "Тройка" выпустили к годовщине БКЛ
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
К годовщине открытия Большой кольцевой линии (БКЛ) в Москве выпустили тематическую карту "Тройка". Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Новую тематическую карту "Тройка" украшают транспортные кольца сердца столицы: Московское центральное кольцо и Большая кольцевая линия. Выпуск карты приурочен году с момента запуска БКЛ.
"Ровно год назад самое большое метрокольцо замкнулось и сделало поездки пассажиров еще быстрее и комфортнее", – говорится в сообщении Дептранса.
По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, приобрести новую транспортную карту можно во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также на стойках "Живое общение" и в интернет-магазине.
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