Тематическую карту "Тройка" выпустили к годовщине БКЛ

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

К годовщине открытия Большой кольцевой линии (БКЛ) в Москве выпустили тематическую карту "Тройка". Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Новую тематическую карту "Тройка" украшают транспортные кольца сердца столицы: Московское центральное кольцо и Большая кольцевая линия. Выпуск карты приурочен году с момента запуска БКЛ.

"Ровно год назад самое большое метрокольцо замкнулось и сделало поездки пассажиров еще быстрее и комфортнее", – говорится в сообщении Дептранса.

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, приобрести новую транспортную карту можно во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также на стойках "Живое общение" и в интернет-магазине.

Ранее московский метрополитен выпустил новые брелоки "Тройка", посвященные рождению детеныша большой панды Катюши.

До этого ко Дню российской науки и 300-летию Российской академии наук (РАН) в Москве выпустили тематический проездной "Единый".

В Москве выпустили лимитированные "Тройки" с пандой Катюшей