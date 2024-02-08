Тематические билеты "Единый" выпустили ко Дню российской науки в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Новые тематические билеты "Единый" выпустили ко Дню российской науки и 300-летию Российской академии наук (РАН) в Москве. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов поздравил ученых с их профессиональным праздником, а работников РАН – с юбилеем. Он указал, что на лицевой стороне нового билета "Единый" изображены нейтроны и колба, а на обратной – рисунок с крышей здания РАН.

В ведомстве добавили, что купить тематический "Единый" можно в кассах и автоматах по продаже билетов в столичном метро. Тираж ограничен.

Ранее сообщалось, что в столице выпустили тематические "Тройки" с новорожденной пандой Катюшей. По словам Ликсутова, в общей сложности сделали три варианта карт, которые можно было приобрести на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также в интернет-магазине.

Три варианта карт "Тройка" с изображением панды Катюши выпустили в Москве