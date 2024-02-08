08 февраля, 10:34Транспорт
Тематические билеты "Единый" выпустили ко Дню российской науки в Москве
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Новые тематические билеты "Единый" выпустили ко Дню российской науки и 300-летию Российской академии наук (РАН) в Москве. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.
Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов поздравил ученых с их профессиональным праздником, а работников РАН – с юбилеем. Он указал, что на лицевой стороне нового билета "Единый" изображены нейтроны и колба, а на обратной – рисунок с крышей здания РАН.
В ведомстве добавили, что купить тематический "Единый" можно в кассах и автоматах по продаже билетов в столичном метро. Тираж ограничен.
Ранее сообщалось, что в столице выпустили тематические "Тройки" с новорожденной пандой Катюшей. По словам Ликсутова, в общей сложности сделали три варианта карт, которые можно было приобрести на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также в интернет-магазине.
Три варианта карт "Тройка" с изображением панды Катюши выпустили в Москве
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