Дептранс выпустил тематические "Тройки" к обновлению экспозиции в поезде "Акварель"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

По случаю обновления экспозиции в поезде "Акварель", курсирующем в Московском метрополитене, Дептранс выпустил новые тематические "Тройки". Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Обладатели проездного смогут увидеть на нем картину "Калина на снегу" современного художника-акварелиста Сергея Андрияки.

Карту выпустили ограниченным тиражом. Приобрести ее можно в кассах на станциях Кольцевой линии метро.

Как сообщалось ранее, встретить поезд "Акварель" можно на Арбатско-Покровской линии столичной подземки. Он представляет собой подвижную галерею с картинами на стенах. Для экспозиции отобрали работы Андрияки, а также работы выпускников Академии акварели и изящных искусств, ректором которой он является.



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