Калужско-Рижскую линию метро полностью укомплектовали вагонами "Москва-2020"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Калужско-Рижскую и Большую Кольцевую линии столичного метрополитена укомплектовали современными составами "Москва-2020". Об этом сообщили в телеграм-канале Дептранса столицы.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что до 2018 года на Калужско-Рижской линии ездили вагоны прошлого производства. Сейчас на этом участке пассажиров перевозят поезда нового поколения, подчеркнул он.

Ликсутов уточнил, что парк БКЛ и Кольцевой линии уже полностью состоит из вагонов "Москва-2020", которые помогают перевозить намного больше жителей и гостей столицы за счет межвагонных переходов и широких дверных проемов.

"В 2023 году с российского завода приняли 360 новых вагонов "Москва-2020", – добавил заммэра Москвы.

Кроме того, Ликсутов отметил, что в 2024 году планируется обновление поездов и на Замоскворецкой линии.

Ранее сообщалось, что машинисты-инструкторы Замоскворецкой линии завершили переобучение по управлению поездами "Москва-2020". Новые поезда появятся на зеленой ветке уже в начале 2024 года.



Свыше 350 вагонов "Москва-2020" пополнили парк столичного метро в 2023 году