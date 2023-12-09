Машинисты завершили переобучение по управлению поездами "Москва-2020" на зеленой ветке

Фото: пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Машинисты-инструкторы Замоскворецкой линии завершили переобучение по управлению поездами "Москва-2020". Новые поезда появятся на зеленой ветке уже в начале 2024 года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в электродепо "Сокол" закончили переобучение всех машинистов по управлению современными составами "Москва-2020".

Обучение проходило в несколько этапов. Сначала машинисты прошли теоретические занятия, затем отработали алгоритм действий на тренажере и в настоящем составе в электродепо. После этого машинисты тренировались управлять поездом без пассажиров на линии во внепиковое время.

Таким образом, по словам Ликсутова, первые составы новой модификации "Москва-2020" запустится на зеленой ветке уже в начале следующего года.

Ранее стало известно, что более 600 машинистов приступили к работе в Московском метрополитене с начала года. Столичный Корпоративный университет предлагает обучение по профессии машиниста электропоезда для всех желающих и выплачивает стипендию в период обучения.