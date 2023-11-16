Собянин рассказал о темпах обновления подвижного состава московского метро

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Юлия Иванко

В столичном метрополитене курсируют уже 154 инновационных поезда "Москва-2020". Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.



По его словам, за октябрь парк Московского метрополитена пополнился новыми 48 вагонами.

Мэр Москвы отметил, что специалисты производят замену вагонов прошлого поколения на новые составы на одной из самых популярных веток метро – Калужско-Рижской. При этом Собянин подчеркнул, что парк на этом направлении обновляется с 2018 года.



"Здесь уже около 80% современных поездов, таких как "Ока", "Москва" и "Москва-2020". Они оборудованы широкими дверьми, климат-системами с возможностью обеззараживать воздух и информационными табло", – добавил мэр.



Кроме того, он сообщил, что в 2024 году новые поезда "Москва-2020" должны запустить на Замоскворецкой линии метрополитена.

Ранее гендиректор компании "Трансмашхолдинг" Кирилл Липа сообщил, что до конца 2023 года поставит Московскому метрополитену почти 200 вагонов серии "Москва-2020". Он уточнил, что планируется поставить еще 192 новых вагона.

"Мой район. Навигатор": новые поезда запустят на Замоскворецкой линии метро