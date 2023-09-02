До конца года столичному метро поставят почти 200 вагонов серии "Москва-2020"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

До конца года компания "Трансмашхолдинг" поставит Московскому метрополитену почти 200 вагонов серии "Москва-2020", сообщил в интервью ТАСС гендиректор предприятия Кирилл Липа.

Он уточнил, что планируется поставить еще 192 новых вагона.

Поставки современных составов увеличили долю новых поездов с 70 до 72%, и этот показатель продолжает расти. В июле в метро поступили 24 новых вагона "Москва-2020".

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, составы можно увидеть на Кольцевой линии метрополитена. Также БКЛ полностью состоит из поездов "Москва-2020". Помимо этого, устаревшие вагоны меняют на поезда новой серии на Калужско-Рижской линии, в следующем году планируют это сделать и на других ветках.

Составы закупаются у российского производителя. Доля отечественных компонентов в "Москве-2020" – более 90%.

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