Более 20 новых вагонов "Москва-2020" поступило в столичное метро в июле

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

24 новых вагона "Москва-2020" поступили в метро в июле. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Поставки современных составов увеличили долю новых поездов с 70 до 72%, уточнил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Показатель, подчеркнул он, продолжает расти.

В ведомстве уточнили, что составы можно увидеть на Кольцевой линии метрополитена, именно на нее они вышли впервые. Также БКЛ полностью состоит из поездов "Москва-2020". Помимо этого, устаревшие вагоны меняют на поезда новой серии на Калужско-Рижской линии, в следующем году планируют это сделать и на других ветках.

Отмечается, что за этот год ожидается получение 300 современных вагонов. В 2024 году планируется запуск новейшего состава с улучшенными характеристиками.

"Мы начали масштабную программу обновления подвижного состава в 2010 году по задаче мэра Москвы Сергея Собянина. За этот период доля новых вагонов выросла с 12 до 72%", – сказал Ликсутов.

Он добавил, что составы закупаются у российского производителя. Доля отечественных компонентов в "Москве-2020" – более 90%.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Московский метрополитен поступил 1 000-й вагон самого современного поезда "Москва-2020". Плюсами модели являются мощные кондиционеры, способные обеззараживать воздух, не создавая шума, широкие двери и межвагонные переходы, увеличенные информационные экраны, консольные дисплеи под потолком, подсветка салона вагона, которая соответствует цвету линии, адаптивное освещение.

Также в июле Собянин сообщил о поставке еще 40 вагонов поезда "Москва-2020" столичному метро. Мэр подчеркнул, что парк Кольцевой и Большой кольцевой линий уже полностью укомплектован.

"Мой район. Навигатор": столичное метро получило еще 40 новых поездов "Москва-2020"