В метро поступил 1000-й вагон самого современного поезда "Москва-2020" – Собянин

Фото: телеграм-камнал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал, что в Московский метрополитен поступил 1000-й вагон самого современного поезда "Москва-2020". Такой поезд курсирует по Кольцевой линии и Большой кольцевой линии (БКЛ).

"Впервые "Москва-2020" вышел на линию в октябре 2020-го. Новые составы поступают каждый месяц. Их доля за три года увеличилась с 59% до 71%", – написал мэр в своем телеграм-канале.

Градоначальник добавил, что в 2023 году будут закуплены порядка 300 вагонов этой серии. Их плюсами являются установленные мощные кондиционеры, способные обеззараживать воздух, не создавая шума. Кроме того, в вагонах широкие двери и межвагонные переходы. Также установили увеличенные информационные экраны, консольные дисплеи под потолком и подсветку салона вагона, которая соответствует цвету линии и адаптивное освещение.

Собянин отметил, что производитель улучшает вагоны, учитывая требования граждан. Например, сиденья стали обтягивать прочной и немаркой тканью, а головные вагоны обустроили дополнительными поручнями рядом с первыми дверями для маломобильных пассажиров.

По словам мэра, в настоящее время работают над модификацией поезда с улучшенными характеристиками и над разработкой принципиально нового состава, который может выйти на линии уже в 2026 году.

Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что почти 80 миллионов раз жители и гости столицы проехали по Большой кольцевой линии (БКЛ) метро с момента ее открытия. Рекордный показатель был зафиксирован 17 мая – в этот день пассажиры совершили 1,08 миллиона поездок.

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