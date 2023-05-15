Более 82 тысяч автомобилистов пересели на метро с открытием БКЛ – Ликсутов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 82 тысяч автомобилистов пересели на метро с открытием Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в интервью телеканалу Москва 24.

"Мы когда запустили Большую кольцевую линию метро, в рабочие дни почти миллион пассажиров сразу пришел на Большое кольцо. Конечно, часть из этих пассажиров – это пассажиры, которые пришли с других линий метро, существенно их разгрузили", – отметил он.

Заммэра добавил, что благодаря БКЛ Люблинско-Дмитровская линия разгрузилась более чем на 20%. Кроме того, на 30% стал свободнее переход со станции "Комсомольская".

Он рассказал, что в метро появились новые пассажиры, которые раньше систематически не пользовались городской транспортной инфраструктурой. Например, БКЛ увидели более 82 тысяч человек, которые заново купили карту "Тройка". Эти пассажиры пересели с личных автомобилей, такси и каршеринга.

Ранее Ликсутов рассказал, что с 2011 года в Москве открыли 107 новых станций метро и МЦК. По его словам, подземка в столице развивается рекордными темпами, и не только по отношению к европейским городам. Сейчас речь идет не только о метрополитене, но и обо всех системах городского транспорта.

Большое интервью с заместителем мэра Москвы по вопросам транспорта Максимом Ликсутовым смотрите на телеканале Москва 24 15 мая в 18:15.



Около 1 млн пассажиров начали пользоваться БКЛ после ее запуска в столице