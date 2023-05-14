Собянин рассказал о дикторах, которые стали голосами столичного транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Алексей Россошанский и Юлия Романова-Кутьина работают дикторами и озвучивают информацию для пассажиров столичного транспорта уже 15 лет. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Сегодня их можно услышать и на Московском центральном кольце (МЦК), Московских центральных диаметрах (МЦД), в автобусах, трамваях, на автовокзалах и автостанциях", – отметил мэр.

Традиция объявлять станции метро голосами появилась в Москве в 1980-е годы. Если поезд двигался в центр города, то мужчина озвучивал станцию и необходимую информацию, а в составах следовавших из центра все озвучивала женщина, рассказал Собянин.



По его словам, такое же разделение присутствует и на кольцевых линиях при движении по часовой или против часовой стрелки.

Изначально предложение озвучивать станции поступила от общества слепых, так как это позволяет ориентироваться в метро и других транспортах без карт.

В период праздников, например, на Новый год или в определенных тематических поездах пассажиры услышат объявления станций и поздравления артистов, рассказал Собянин. Все объявления записываются в студии звукозаписи на проспекте Мира.

Собянин подчеркнул, что диктор Юлия Романова-Кутьина работает более 20 лет на своей должности и озвучивает станции не только в столичном метро, но и в автобусах и электробусах.



Актер, диктор и чтец Алексей Россошанский является коллегой Романовой-Кутьиной, он объявляет станции в метро, на МЦК, МЦД и в трамваях, резюмировал мэр.

Ранее Собянин рассказал, что осенью в Москве откроют два новых диаметра МЦД-3 и МЦД-4. Они улучшат транспортную доступность в столичных районах и в Подмосковье. Например, по МЦД-3 пассажиры смогут доехать из Зеленограда до Раменского за пару часов.



Собянин: число путей между Белорусским и Савеловским вокзалами в Москве удвоят