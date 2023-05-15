Собянин рассказал о работе Московского метрополитена

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин рассказал о работе столичного метрополитена.

"Московскому метрополитену 88 лет! Несколько поколений москвичей по праву гордятся лучшим в мире скоростным городским транспортом – надежным, удобным, красивым", – написал мэр в своем телеграм-канале.

Градоначальник отметил, что линии столичной подземки протянулись через весь город. В будни метро пользуются порядка 8 миллионов человек.



По словам Собянина, Московский метрополитен вошел в число мировых лидеров. Точность соблюдения расписания составляет 99,99%. Кроме того, столичное метро – одно из самых интенсивных. На основных линиях в часы пик поезда курсируют с интервалами в 90 секунд. Также метро Москвы лидирует по темпам строительства. С 2010 года количество станций выросло в 1,5 раза.



Мэр рассказал, что в 2023 году было запущено движение по Большой кольцевой линии (БКЛ), которая стала мировым рекордсменом по протяженности. Также недавно завершилось строительство новых тоннелей и был открыт участок Замоскворецкой линии между станциями "Автозаводская" и "Орехово". Он подчеркнул, что сложнейшие работы провели в кратчайшие сроки.



Собянин заметил, что обновляется подвижной состав. В настоящее время пассажиров перевозят более 4 тысяч самых современных вагонов. Кроме того, в 2023 году планируется закупка еще около 300 вагонов.



"Бесперебойное функционирование метро – это ежедневная работа 69 тысяч человек. Спасибо за ваш высокий профессионализм и добросовестный труд!" – заключил мэр Москвы.

Ранее Собянин рассказал, что Алексей Россошанский и Юлия Романова-Кутьина работают дикторами и озвучивают информацию для пассажиров столичного транспорта уже 15 лет. Их голоса можно услышать и на Московском центральном кольце (МЦК), Московских центральных диаметрах (МЦД), в автобусах, трамваях, на автовокзалах и автостанциях.

Мэр отметил, что диктор Юлия Романова-Кутьина работает более 20 лет на своей должности и озвучивает станции не только в столичном метро, но и в автобусах и электробусах. В свою очередь, актер, диктор и чтец Алексей Россошанский является коллегой Романовой-Кутьиной, он объявляет станции в метро, на МЦК, МЦД и в трамваях.



Собянин объявил об открытии участка между станциями метро "Автозаводская" и "Орехово"