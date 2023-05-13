Около 20 станций метро отремонтируют в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Специалисты отремонтируют около 20 станций метро в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Масштабные работы не всегда удается провести в ночное время, поделились в Дептрансе. Специалисты отремонтируют лестницы, уберут водопроявления и кабель за стены, восстановят мраморное и гранитное покрытия, отремонтируют деревянные и металлические элементы на центральных станциях Таганско-Краснопресненской, Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской линий.

"Многие из этих станций работают уже десятки лет. Ограничения будут кратковременными и не доставят много неудобств пассажирам, поскольку большинство станций – пересадочные, а прекращение движения поездов будет проходить исключительно в выходные и в сезон отпусков", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что участок Замоскворецкой линии метро от станции "Автозаводская" до "Орехова" открылся после капитального ремонта тоннеля. Работы продлились меньше полугода.

Собянин объявил об открытии участка между станциями метро "Автозаводская" и "Орехово"