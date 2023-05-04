Москвичи стали чаще расплачиваться банковскими картами на турникетах метро и МЦК

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жители столицы начали чаще оплачивать поездки банковскими картами на турникетах метро и Московского центрального кольца (МЦК). Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что количество оплат по банковским картам в марте 2023 года выросло на 55% по сравнению с тем же периодом прошлого года, с 12,7 до 19,6 миллиона соответственно.

"Обновили почти 4 тысячи турникетов в метро и на МЦК. Благодаря этому воспользоваться банковской картой можно на каждом турникете, а не только на крайних", – отметил он.

Новые турникеты были произведены российской компанией, они осуществляют свою работу при помощи отечественного программного обеспечения, добавил заммэра.

"Лучшие в мире инновационные решения в городском транспорте мы внедряем по задаче мэра Москвы Сергея Собянина", – подчеркнул Ликсутов.

Ранее Дептранс сообщал, что за два месяца с момента полного запуска Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена пассажиры проехали по ней 53,4 миллиона раз.

Отмечалось, что самыми популярными станциями у пассажиров являются "Каширская" (37,8 тысячи поездок), "Сокольники" (36,6 тысячи поездок) и "Текстильщики" (34,5 тысячи поездок).



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