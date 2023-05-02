Собянин рассказал о популярных сервисах Московского метрополитена

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал о самых популярных сервисах столичного метро. Этой теме он посвятил публикацию на своем персональном сайте.

Мэр напомнил, что Московский метрополитен – одна из крупнейших транспортных систем в мире, которой ежедневно пользуются около 8 миллионов человек. По его словам, некоторые сервисы существуют уже десятки лет, однако большинство появились в последние годы. Их создают, чтобы поездки пассажиров были максимально комфортными.

Собянин рассказал, что сервис "Склад забытых вещей" недавно отметил свое 70-летие, однако остается одним из самых востребованных. Только за прошлый год сотрудники метро обнаружили на станциях и в вагонах 28,4 тысячи забытых предметов, а за несколько месяцев этого года – уже более 10 тысяч.

Для удобства пассажиров склады забытых вещей работают на трех станциях: "Деловой центр", "Черкизовская" и "Котельники". Работают они с 08:00 до 20:00 без перерыва и выходных. Обычно путь вещей на склад занимает около двух дней, а хранятся они в течение полугода.

С 2013 года в метро работает Центр обеспечения мобильности пассажиров. Его сотрудники сопровождают в поездках пассажиров с нарушением слуха, зрения или функций опорно-двигательного аппарата, помогают многодетным и пожилым людям, а также сопровождают школьные группы. В этому году сотрудники Центра выполнили более 19 тысяч заявок на сопровождение.

На 28 станциях метро открыты стойки "Живое общение". Там помогут выбрать наилучший маршрут и самый выгодный тариф. Также на стойках можно купить сувениры. Только за первый квартал этого года стойками воспользовались 120 тысяч пассажиров, что на 40% больше, чем в начале прошлого года.



Еще один востребованный сервис метро – проект "Потерялся? Не уходи!". Его разработали вместе с фондом "Поиск пропавших детей" для самых маленьких пассажиров, которые случайно потерялись в транспорте. На самых видных местах станций метро и МЦК разместили плакаты с героями мультфильмов, и если дежурный по станции видит одинокого ребенка около наклейки, он предложит помощь. Проект запустили в сентябре 2021 года. С тех пор нашли уже 27 потерявшихся детей.



С 2016 года в подземке работает проект "Музыка в метро". В его рамках можно услышать и авторские композиции, и каверы на известные хиты, и классику. Выступают в метро как начинающие музыканты, так и известные на всю страну исполнители. За пять сезонов проекта число участников превысило пять тысяч человек. Чтобы не мешать пассажирам, выступления проходят только на специальных площадках и только во внепиковые часы.

Собянин пообещал продолжать развивать сервисы, которые нацелены на удобство и комфорт пассажиров.

Ранее рэпер Баста дал концерт в рамках проекта "Музыка в метро". Он выступил на станции "Курская". Музыкант исполнил свои главные хиты – "Выпускной", "Сансара", "Моя игра", "Неболей".

"Мой район. Навигатор": 30 станций метро планируют построить в Москве в ближайшие годы