В приложении "Метро Москвы" появились видео наземных пересадок на БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В приложении "Метро Москвы" появились видео наземных пересадок на трех станциях Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, навигацию и транспортные мобильные приложения обновили, чтобы людям было проще ориентироваться. По его словам, пассажирам теперь доступны видео наземных пересадок между станциями "Текстильщики", "Авиамоторная", "Электрозаводская" БКЛ и одноименными станциями других линий.

Ролики помогут пассажирам быстрее сориентироваться, построить нужный маршрут и продолжить поездку. Кроме того, Ликсутов подчеркнул, что после наземной пересадки на "Текстильщиках", "Авиамоторной" и "Электрозаводской" пассажиры могут бесплатно повторно войти в метро в течение 90 минут.

Заммэра сообщил, что приложение "Метро Москвы" скачали уже более девяти миллионов раз.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что с открытием новых Московских центральных диаметров и линий метро количество пересадок на БКЛ возрастет. Он отметил, что в этом году планируется запустить третий и четвертый маршруты МЦД, где будет 10 пересадок на Большую кольцевую линию.

По его словам, в ближайшие годы власти сосредоточатся на строительстве трех новых линий метро: Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской. Запланированы три пересадки на БКЛ.



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